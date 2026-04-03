Крило на боен военен дрон изхвърли морето на плажа Крайморие в Бургаско.

На останките попаднали местни жители, разхождали се по брега към 9.00 ч. в петък сутринта. Концесионерът на плажа е подал сигнал на спешния телефон 112. След искане на Областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната, групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на командира на ВМС. Обектът е идентифициран като крило от летателен апарат, което не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. Предметът е транспортиран към Военноморска база - Бургас.

Вчера специализиран екип от Военноморска база - Бургас изпълни друга задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат (дрон), който беше изхвърлен същия ден от морето срещу нос Лимнос край Царево. След искане на областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната, модулът от Военноморската база беше активиран по заповед на командира на ВМС. При извършеното разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат, който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. Предметът е транспортиран към Военноморска база - Бургас.

Също вчера, модул от ВМС във Варна е изпълнил друга подобна задача. След получен сигнал от дежурния по корабен трафик на телефон 112, че кораб е забелязал плаващ миноподобен обект вътре в морето, специализиран екип от Военноморска база Варна извърши разузнаване на обекта, който е идентифициран като буй от мидена ферма, и е иззет.