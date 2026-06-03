Чаровникът на Холивуд Клинт Истууд официално се оттегли от актьорството е режисурата. Новината съобщи неговият син Кайл, който е композитор и музикант и е написал музиката за няколко филма на баща си.

„Имах голям късмет да работя с него по много филми. Беше страхотно преживяване за мен. Имам много хубави спомени от работата с него. Сега той е пенсиониран", сподели Кайл Истууд в интервю.

Кайл е работил по музиката на филмите "Писма от Иво Джима", "Момиче за милиони", Гранд Торино" и "Несломим".

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Кариерата на Клинт Истууд обхващаща седем десетилетия и повече от 70 филма. Четирикратният носител на „Оскар“ актьор и режисьор навърши 96 години на 31 май.

То става популярен с телевизионния сериал Rawhide през 60-те години на миналия век, след което участва в трилогията спагети уестърн „За шепа долари“ на Серджо Леоне, която включва класиката „Добрият, лошият, злият“.

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Истууд режисира първия си филм – „Play Misty for Me “ – през 70-те години на миналия век, а през следващите шест десетилетия издава редица успешни филми като "Непростимо", "Момиче за милиони", „Подмяната“, „Гран Торино“, „Американски снайперист“, „Наркокуриерът“, "Писма от Иво Джима".

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Истууд е един от най-успешните актьори, който поема по пътя на режисурата. Той отказва да бъде обвързан с определен жанр - успешно работи върху уестърни, трилъри, биографични филми, романси, военни филми и мюзикъли.

Истууд е известен с безмилостната си работна етика. Той често участва във филмите, които е режисирал, като последното му екранно участие е в „Cry Macho“ през 2021 г. Последният му филм като режисьор е съдебният трилър от 2024 г. „Заседател № 2“ с участието на Никълъс Холт и Тони Колет.