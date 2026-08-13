Българската агенция по безопасност на храните установи съхранение на 507 опаковки диазотен оксид (Е942) - съединението на т. нар райски газ, в нерегистрирани по Закона за храните обекти при две отделни проверки в София и Пазарджик. Установените количества са без представени документи за произход и качество.

В София проверката е извършена от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните - София-град, след поискано съдействие от Агенция „Митници“. При съвместната проверка на транспортно средство тип „полуремарке“, намиращо се на паркинг за товарни автомобили в с. Бусманци, са установени 220 опаковки райски газ в разфасовка от 3,4 кг. Продуктите са с произход Гърция и са фабрично етикетирани на български език. На опаковките е посочена информация за предназначението им за коктейли, кулинарни изделия, торти и бита сметана, както и партида, срок на годност и произход.

Над 3200 флакона райски газ и хранителни добавки с неясен произход откриха при акция край София (СНИМКИ)

При проверката е установено, че фирмата, свързана с полуремаркето, не разполага с регистриран по Закона за храните обект за съхранение и дистрибуция на храни. На място не се е явил представител на фирмата и не са представени документи за произход на съхраняваните продукти. Полуремаркето е запечатано от ОДБХ - София-град. За установяване на собственика на транспортното средство и изясняване на всички факти по случая ще бъде поискано съдействие от СДВР. Действията по проверката продължават.

При друга проверка в Пазарджик, извършена в рамките на същия ден, инспектори от ОДБХ - Пазарджик съвместно с ОД на МВР - Пазарджик установиха съхранение на диазотен оксид в гаражно помещение, което не е регистрирано по Закона за храните като обект за съхранение на храни или хранителни добавки.

В обекта са установени 287 флакона диазотен оксид - 23 флакона по 3,3 литра и 264 флакона по 1 литър. За продуктите не са представени документи за произход и качество. Цялото количество е иззето и оставено на отговорно пазене в складова база на ОД на МВР - Пазарджик. На собственика на обекта е връчена покана за предприемане на административнонаказателни действия.

БАБХ продължава да извършва проверки за спазване на изискванията за безопасност и проследимост на храните и хранителните добавки и ще предприема необходимите мерки при всяко установено нарушение.

Редактор: Ивета Костадинова