Централната избирателна комисия започва подготовката на информационната кампания за президентските избори на 25 октомври 2026 г. ЦИК обяви обществена поръчка за създаването на видеоклипове, аудиоматериали и различни информационни продукти, които да разясняват на гражданите как и къде могат да гласуват.

Кампанията ще има собствено лого, слоган и визуална идентичност. Предвижда се изработването и на четири информационни банера, които ще бъдат разпространявани чрез сайта на ЦИК, други интернет страници и социалните мрежи. Те ще съдържат информация за изборите, включително за хората, които ще гласуват за първи път, както и за възможността за упражняване на вота по настоящ адрес.

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Част от материалите ще бъде и QR код, който ще насочва избирателите към специално определена интернет страница. Точният електронен адрес ще бъде предоставен допълнително от ЦИК.

Поръчката включва кратки видеоклипове с продължителност до 30 секунди. Те ще обясняват кой има право на глас, как се гласува по настоящ адрес, как могат да упражнят вота си хората с увреждания, как протича самото гласуване и по какъв начин се отчитат подадените гласове.

Освен кратките клипове ще бъдат създадени и обучителни видеоматериали с продължителност до шест минути. Отделно се предвижда изработването на специализирана информация, предназначена за избиратели с увреждания. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври 2026 г. Датата беше определена от Народното събрание през юли, а решението впоследствие беше обнародвано в „Държавен вестник“.

Редактор: Цветина Петкова