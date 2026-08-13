Кметът на ломското село Трайково отива на съд по обвинение за купуване на гласове преди парламентарните избори през април. Районната прокуратура в Монтана е внесла обвинителен акт срещу Детелина Радевска за престъпления срещу политическите права на гражданите, извършени в качеството ѝ на длъжностно лице.

Разследването започнало след сигнал, постъпил в полицията в Лом на 17 април – два дни преди изборите за народни представители. Според информацията кметът опитвал да убеди жители на селото да гласуват за конкретна политическа коалиция.

Повдигнаха обвинениe на кмета на Лом за купуване на гласове

При последвалите действия по разследването е извършено претърсване, при което са открити и иззети списъци с имена на граждани. Разпитани са свидетели, събрани са документи и е назначена експертиза на записан разговор.

Разследващите установили още, че част от свидетелите били в служебна зависимост от обвиняемата, тъй като работели по социални програми към кметството в Трайково.

Според прокуратурата в дните непосредствено преди вота кметът дала по 50 евро на четирима души, за да ги склони да подкрепят определена политическа коалиция. Така лично раздадената сума възлиза на 200 евро.

Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом

Обвинението твърди още, че на други трима души били предоставени общо 450 евро. Парите трябвало да бъдат разпределени между девет избиратели – отново по 50 евро на човек и със същата цел. Така според събраните по делото доказателства схемата е обхващала общо 13 избиратели, а предназначената за тях сума е 650 евро.

Предстои обвиненията срещу кмета на Трайково да бъдат разгледани от съда.

Редактор: Цветина Петкова