Поздравления за Бургас! "Евровизия 2027" е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност. Това написа кметът на столицата Васил Терзиев, след като стана ясно, че морският град ще бъде домакин на конкурса.

"Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София. Нашият град има какво да покаже и вярвам, че много от посетителите ще го открият по време на престоя си у нас. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко. От нас зависи!", пише още кметът.

Той благодари на всички, които са работили и подкрепили кандидатурата на София, и обеща, че ще направи така, че столицата да бъде част от преживяването за гостите на България през 2027 г. "Пожелавам успех на Бургас и очаквам с нетърпение Евровизия 2027! Благодарим ти, DARA, за тази привилегия!", написа Терзиев.

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров коментира избора на Бургас за домакин на "Евровизия 2027".

„Докога държавата ще бъде мащеха за собствената си столица, а софиянци ще плащат цената за задкулисните политически игри?!", запита той. Според него решението песенният конкурс да се проведе в Бургас вместо в София трудно може да бъде обяснено с логиката на едно събитие от подобен мащаб.

"След феноменалната победа на DARA България получи исторически шанс да покаже най-доброто от себе си пред света. София беше естественият и логичен избор за домакин - с най-голямата зала в страната, международно летище с метро до центъра, най-добрата транспортна свързаност и най-големия капацитет за настаняване. Дори самата DARA категорично заяви: „София! И въпреки това беше избран Бургас“, пише още Петров.

Бургас ще бъде домакин на "Евровизия" 2027

"С цялото ми уважение към Бургас и бургазлии - това не е спор между два български града. Въпросът е много по-сериозен: по какви критерии беше взето това решение и защо те останаха на заден план пред политическите сметки? Защото все по-трудно може да бъде скрито усещането, че София се наказва, защото не се управлява от „правилните“ хора. Че дори "Евровизия" може да бъде превърната в инструмент за политическо позициониране преди президентските и местните избори", заявава пресдедателят на СОС.

Той беше категоричен, че София няма да бъде заложник на партийните централи. Софиянци вече твърде често плащат цената за политически битки, които нямат нищо общо с интереса на града и на България, подчерта още Петров. "Евровизия" трябваше да бъде празник на таланта и възможност за страната ни. Не поредният повод някой да доказва, че когато София не гласува „правилно“, държавата може да я наказва. Днес загуби не София. Загуби принципът решенията да се вземат според възможностите, а не според политическото удобство", завършва позицията си председателят на Столичния общински съвет.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави Бургас за домакинството като написа "Честито!".

Коментар дойде и от “Спаси София”. „Спаси София“ поздрави Бургас за избора му за домакин на "Евровизия 2027", но определи решението София да бъде пренебрегната като сериозна пропусната възможност българската столица да бъде утвърдена на културната карта на Европа", пишат от формацията.

„България има нужда от децентрализация и повече големи културни събития извън столицата, но "Евровизия" е рядка възможност за дългосрочно международно позициониране на града домакин", заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. Той подчерта, че загубата на домакинството не трябва да се превръща в оправдание поредното обновяване на столицата да бъде отложено.

„Най-лошият извод би бил: щом Евровизия няма да е в София, няма защо да бързаме. Напротив. Не трябва да чистим града заради чужденците, а заради нас самите. Не трябва да ремонтираме тротоарите за една седмица телевизионно шоу, а защото стотици хиляди души ги използват всеки ден. София трябва да бъде чиста, красива и подредена, независимо дали камерите на Европа са насочени към нея“, заяви още Бонев.

Според него пропуснатото домакинство трябва да бъде повод Столичната община да си постави ясна цел за международното развитие и културния образ на София, вместо градът да продължава да губи възможности заради години на отлагани проекти и липса на последователна визия.

„Бургас спечели една голяма възможност и заслужава поздравления. София загуби такава. Въпросът сега е дали ще си извадим поука, или ще чакаме следващия голям шанс, за да установим отново, че не сме готови. София заслужава много повече от пропуснати възможности“, заключи Борис Бонев.

Редактор: Цветина Петрова