Д-р Валентин Янев, активист на Сдружението „Западни покрайнини“, е бил спрян на сръбската граница и не е допуснат на територията на Сърбия, където е трябвало да участва в научна кръгла маса. Като причина сръбските власти са дали становище, според което той представлява риск за националната сигурност на страната.

Според Янев случаят е свързан с позицията му по отношение на рудодобива в района на мина „Караманица“, намираща се в Босилеград - в близост до границата между България, Македония и Сърбия. Според него съществува опасност от трансгранично замърсяване на водите, ако добивът бъде възобновен. В "Здравей, България" той обясни, че на влизане в Сърбия е носил документи, в които е било описано какво е било състоянието на района, когато мината е била действаща и е работила лошо.

„Тя е затворена от 3-4 години. Благодарение на международната акция от наша страна, на сръбски колеги и на европейски институции“, заяви Янев.

По думите му обаче в района отново се извършват сондажни дейности, което според него е знак, че се подготвя възможно възобновяване на рудодобива. „При откриване на нови рудни жили рудодобивът ще бъде възобновен“, смята той. Според Янев интересът е свързан с добива на тежки метали като олово, цинк, сребро и злато.

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Той твърди, че изследвания на води и дънни утайки са показали многократно повишени концентрации на тежки метали и други вещества. „Резултатите са ужасяващи“, категоричен е Янев.

По думите му резултатите са били потвърдени и от изследвания, извършени в Сърбия. „Когато дойде екип от Белград - от Института по химия и технология, с хора, които в същия район и от същите места взеха проби и ги изследваха в сръбската столица, резултатите бяха потресаващи. Те надминаха дори тези от българските лаборатории“, твърди той.

Янев посочи като потенциален риск наличието на тежки метали и арсен, който според него може да попадне във водите в Кюстендилския регион вследствие на добивните дейности. Той подчерта, че проблемът има трансграничен характер, тъй като водите от района се вливат в река Драговищица, която преминава през граничния пункт „Олтоманци“ и навлиза на българска територия, където се влиза в Струма.

Той подчерта, че не противопоставя София и Белград, а настоява рудодобивът да бъде извършван при строг контрол и с технологии, които ограничават риска за околната среда. „За нас е без значение кого защитаваме. Няма значение дали са българи или сърби - това са хора, чието здраве трябв ада бъде опазено“, каза той.

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Междувременно Янев възнамерява да подаде жалба в сръбското консулство в София и да потърси яснота относно срока и основанията на забраната да влиза на сръбска територия. По думите му на границата е поискал да му бъде предоставен документ, в който да е посочено основанието за отказа. В документа е записано, че има "негативна оценка на риска за сигурността и представлява заплаха".

„В този документ не е даден никакъв срок, което е абсурдно. Би трябвало да пише 4 часа, 6 часа, 12 часа, една година, две години. Няма никакъв срок - уточнение, з аколко време важи тази забрана“, посочи той.

Янев смята да оспори решението в рамките на посочения в документа осемдневен срок. Той обясни, че има роднини в Сърбия и че забраната би могла да му попречи дори да ги посещава. „По силата на тази забрана аз дори не мога като един обикновен човек да отида да си видя роднините. Ако тя е безсрочна, значи е до края на живота ми“, каза той.

„Ще подам жалба в сръбското консулство в София, за да мога да съм спокоен, че утре, ако тръгна сам или със семейството си в Сърбия, няма да се разиграят някакви неща, които да ни поставят в абсурдно положение“, изтъкна Янев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова