Пожар във високопланинската част на Рила е локализиран, след като огънят е обхванал около 10 декара борова гора. Екипи на пожарната и горските стопанства продължават гасенето на труднодостъпен и силно пресечен терен на около 2040 метра надморска височина, съобщи кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова.

Огънят е възникнал снощи в суха растителност в местността Мермерско дере, близо до река Илийна, на територията на Природен парк „Рилски манастир“. Впоследствие пламъците са навлезли низово в борова гора.

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Говорителят на Областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка съобщи, че пожарът вече е локализиран. Към момента няма необходимост от включването на доброволци в гасителните действия.

Районът около река Илийна беше засегнат от сериозен високопланински пожар и през миналата година. Тогава огънят възникна на около 2200 метра надморска височина, а окончателното му потушаване отне седмици.

Редактор: Цветина Петкова