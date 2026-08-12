Снимка: БГНЕС, архив
Екипи на пожарната и горските стопанства продължават гасенето на труднодостъпен и силно пресечен терен
Пожар във високопланинската част на Рила е локализиран, след като огънят е обхванал около 10 декара борова гора. Екипи на пожарната и горските стопанства продължават гасенето на труднодостъпен и силно пресечен терен на около 2040 метра надморска височина, съобщи кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова.
Огънят е възникнал снощи в суха растителност в местността Мермерско дере, близо до река Илийна, на територията на Природен парк „Рилски манастир“. Впоследствие пламъците са навлезли низово в борова гора.
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Говорителят на Областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка съобщи, че пожарът вече е локализиран. Към момента няма необходимост от включването на доброволци в гасителните действия.
Районът около река Илийна беше засегнат от сериозен високопланински пожар и през миналата година. Тогава огънят възникна на около 2200 метра надморска височина, а окончателното му потушаване отне седмици.Редактор: Цветина Петкова
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