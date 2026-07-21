Снимка: Национален парк "Пирин" / Видео: Антон Чавдаров, NOVA
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Засегнати са около 1 декар клек и сухи треви
Пожар на 1400 метра надморска височина причини вчерашната буря в Благоевградско. Огънят се е разгорял в Пирин планина в района на резервата "Баюви дупки" вероятно след мълния на много труднодостъпно място.
Засегнат е около 1 декар клек и сухи треви.
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Първи до района на стихията са достигнали тази сутрин служителите на Национален парк "Пирин", които са успели да ограничат периметъра с тупалки. Силният вятър обаче създава тревога заради активни вътрешни огнища.
Екипите на място, сред които вече са и огнеборци, ще опитат да доставят вода до мястото на пожара, за да може огънят да бъде изцяло потушен. Към момента няма опасност за населените места.
Снимка: Национален парк "Пирин"
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