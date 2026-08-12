Разследващите все още не могат да стигнат до мястото на взривовете в завод „ЕМКО“. Причината за това е, че все още е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата това ще може да се случи утре.

На огледа ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти, технически помощници, които ще подпомогнат разследващия екип. Засега са иззети записите от видеокамерите, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия, която ще бъде анализирана.

Към този момент прокуратурата разследва палеж, който е предизвикал взривове, изложили на опасност живота и здравето на работници от предприятието. Имало и риск пожарът да се разпространи към околни имоти. Пламъците са унищожили и имущество на значителна стойност.

Все още има невзривени боеприпаси от склада на "ЕМКО"

Разследващите към този момент не изключват нито един от вариантите за избухването на пожара. Работи се по всички възможни хипотези. Ръководството на предприятието оказва съдействие на разследващите.

Прокуратурата работи по три основни версии. Допускат се версии за умишлено или непредпазливо внасяне на източник на огън или устройство, което би могло да предизвика запалване. Друга версия е деструктивна промяна на компонентите, влагани в производството на изделията в завода, довели до пожар и последващ взрив. Разследващите проверяват и за нарушение на правилата за охрана и безопасност на труда, свързани с производството, транспортирането и съхранението на произвежданите в завода боеприпаси.

Нито една от тези хипотези обаче не е водеща, тъй като влизането на терен все още не е възможно. „В близост до склада все още има тлеещи останки от дървета, от други предмети, където ние не знаем все още дали евентуално няма да има и боеприпаси около тях, което крие все още опасност. Ще продължим да извършваме обследване. Трябва да се извърши и прочистване на самото място“, заяви директорът на ОД на МВР - Габрово старши комисар Илиян Иванов.

Взривове в завода за боеприпаси "ЕМКО", пожарът се разраства към село Радоеви

Огнищата на възникналите пожари в околността вече са изгасени. Евакуираните хора от населените места в района са върнати по домовете. Освен прокуратурата, по случая работи и ДАНС. От МВР заявиха че последната проверка във взривения склад е била скоро.

„В конкретния склад 18, където възникна инцидентът, на 28 юли сме извършили проверка. Тогава не е констатирано нарушение, непрекъснато дейността на предприятието се контролира от служба КОС“, каза старши комисар Иванов.

А днес служители дойдоха пред военния завод, за да получат своите лични вещи и документи, които са изоставили при спешната евакуация в понеделник.

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Редактор: Ивета Костадинова