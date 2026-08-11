Гражданите и представителите на бизнеса вече могат предварително да избират ден и час за посещение в Службата по геодезия, картография и кадастър - София-град. Това става чрез онлайн системата за резервации на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Целта е да се намалят опашките и времето за чакане на място, както и да се улесни планирането на посещенията за заявяване на кадастрални услуги или получаване на готови документи.

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Софийската служба е една от най-натоварените в страната. С включването ѝ системата вече обхваща пет от службите с най-голям брой потребители. Онлайн записването беше въведено през 2025 г. в службите в Софийска област, Пловдив, Варна и Бургас. Според Агенцията натрупаният опит показва, че предварителното разпределяне на часовете намалява струпването на хора и прави обслужването по-предвидимо.

Процедурата за запазване на час е максимално опростена. Не е необходимо създаване на профил, регистрация, електронен подпис или инсталиране на специален софтуер. Платформата може да се използва през компютър, таблет или мобилен телефон.

Потребителят трябва да избере съответната служба, причината за посещението, както и свободни дата и час. Необходим е единствено валиден имейл адрес, на който се изпращат линк за потвърждение на резервацията и информация за предстоящото посещение.

Онлайн час за посещение може да бъде запазен през платформата на АГКК: Система за онлайн записване на час.

Редактор: Цветина Петкова