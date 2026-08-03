Агенцията по вписванията официално въведе в експлоатация Регистъра по несъстоятелност на физическите лица . Това е първият изцяло автоматизиран регистър на институцията.

Новата информационна система е ключова стъпка в прилагането на Закона за несъстоятелност на физическите лица, по-известен като закона за личния фалит. Чрез регистъра се осигуряват публичност и прозрачност на процедурите, като за всеки длъжник се създава единна електронна партида. Системата предоставя бърз и сигурен достъп до услугите за граждани, институции и синдици.

Елиана Илиева е новият изпълнителен директор на Агенция по вписванията

„Регистърът е разработен като изцяло автоматизирана информационна система без участие на длъжностно лице от агенцията. След постъпването на актовете те се вписват и обявяват автоматично”, обясни изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Елиана Илиева.

По думите ѝ, тъй като добросъвестните длъжници имат право само веднъж в живота си да обявят личен фалит, е било изключително важно процесът да бъде максимално улеснен. Производството може да започне единствено по молба на добросъвестен, но неплатежоспособен гражданин, който до този момент не се е възползвал от процедурата.

Регистърът вече е достъпен през Единния портал за електронни услуги на Агенцията по вписванията . Чрез него могат да се вадят удостоверения, да се правят справки и да се подават актове от синдиците. Гражданите и институциите могат свободно да извършват публични справки.

Държавните такси за услугите варират от 5,62 до 10,23 евро. Всички услуги (с изключение на вписването на актове) могат да бъдат заявявани както електронно, така и на гише.

Изграждането на системата е част от ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост, а инвестицията в проекта е на стойност малко над 286 800 евро. С този ход Агенцията по вписванията поставя началото на нов етап в дигитализацията си, базиран на пълна автоматизация и прозрачност.

Редактор: Мария Барабашка