Безопасни ли са градските паркове, където малките деца често тичат и играят? Четиригодишно момченце беше блъснато и прегазено от велосипед в градската градина в Пазарджик. За случая сигнализираха близките на детето в социалните мрежи. То е получило тежка травма и се е наложило да бъде прието по спешност в Ортопедията на държавната болница. Родителите обвиниха институциите в липса на контрол, както и семействата, които не проявяват отговорност към собствените си деца.

Инцидентът е станал преди дни, докато 4-годишното момченце си играело на новата детска площадка в градския парк, разказа майка му, която по лични съображения настоява да не разкриваме самоличността ѝ.

„Аз стоях на метър от него. Той пускаше количката си по пързалката. Играчката излезе извън оградата и той тръгна да я вземе. Погледнах телефона си и в този момент го чух да пищи. Стана ми ясно, че се е случило нещо много сериозно. Пред него стоеше момче на около 10-11 години“, разказа майката на пострадалото момче.

Без да чака, жената взела на ръце детето си и с личния автомобил го закарала до Спешното отделение на държавната болница в града.

„Наместиха крака му под пълна упойка, защото на тази възраст няма как процедурата да бъде извършена будно. Счупени са и двете кости на подбедрицата на десния крак“, обясни майката на пострадалото момче.

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В болницата момченцето останало три дни. Вече е изписано, но възстановяването му ще отнеме няколко месеца, казват лекарите.

„В понеделник трябва да направим контролна снимка, за да стане ясно дали ще се наложи операция и поставяне на два пирона в костите, които да ги държат изправени“, каза майката на пострадалото момче.

Детето, което прегазило крачето на сина ѝ, било само в парка. То също било в шок и не обяснило какво е станало. Майката е възмутена, че до момента родителите му не са я потърсили, за да се извинят.

„Родителите са отделили време да го научат да кара колело и да му купят хубаво колело, но не са отделили пет минути, за да му обяснят как трябва да се държи и да внимава“, коментира тя.

След случилото се в градския парк притеснените родители на останалите деца поискаха незабавни мерки от общината.

„Трябва да се забрани колоезденето на територията на градската градина. Трябва да има знаци и патрули. Децата трябва да бъдат внимателни и да пазят по-малките, без да развиват високи скорости, особено около площадките“, каза Николай Илков, родител.

Според общинската наредба деца до 12-годишна възраст имат право да карат велосипеди в парковете и градската част само в присъствието на пълнолетен придружител. Местната власт твърди, че заедно с полицията осъществяват редовен контрол. За последните два месеца са извършили 10 проверки.

„Имаме издадени 43 фиша на пълнолетни граждани, като половината са за управление на велосипеди. Съставени са и 8 акта на родители за нарушения на техните непълнолетни деца“, заяви Весела Тодорова, директор на дирекция „Образование и култура“ в Община Пазарджик.

Според общината вина за случилото се имат и самите родители.

„Няма как институциите да заместят родителския надзор. Родителят чрез своя пример, отговорност и възпитание също допринася за безопасното поведение на децата. Отговорността е обща“, каза Весела Тодорова, директор на дирекция „Образование и култура“ в Община Пазарджик.

А майката на пострадалото дете поиска в парковете да има обособени места за по-големите, където те да карат велосипедите си.

„Родители, грижете се за децата си не само финансово. Не е достатъчно да са добре облечени и да имат хубави колела, обувки и тротинетки. Те трябва да имат и морални ценности, чувство за отговорност, съпричастност и да бъдат по-добродушни“, каза майката на пострадалото момче.