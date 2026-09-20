Бившата президентка на Чили Мишел Бачелет обяви, че оттегля кандидатурата си за поста генерален секретар на ООН, след като преди няколко седмици се класира на предпоследно място на неофициално гласуване на Съвета за сигурност.

„Реших да не поддържам кандидатурата си за поста генерален секретар на ООН“, заяви Бачелет във видеоклип, публикуван в социалните ѝ мрежи. „Ние допринесохме за утвърждаването в международния дебат на идеята, че следващият генерален секретар трябва да бъде жена от Латинска Америка“, отбеляза тя.

Съветът за сигурност с второ тайно гласуване за нов генерален секретар на ООН

На първо място на състоялия се през август неофициален вот се класира бившата министърка на външните работи на Гаяна Каролин Родригес Биркет.

Досега нито една жена не е заемала поста генерален секретар на ООН, който е бил поверяван само на един представител на Латинска Америка - перуанеца Хавиер Перес де Куеляр, оглавявал световната организация от 1982 до 1991 г.

С оттеглянето на Бачелет за наследяването на 77-годишния португалец Антонио Гутериш, чиито втори мандат приключва на 31 декември, остават да се борят четири жени и трима мъже.

Редактор: Ивета Костадинова