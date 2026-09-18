Лени Кравиц вече има свой образ в света на Barbie. Рок музикантът стана първият представител на музикалната индустрия, увековечен със собствена кукла от легендарната франчайз линия. Фигурата е част от колекцията Barbie Signature Kenbassadors, създадена, за да отдава почит на мъже, оказали значително влияние върху културата, пише Loud Wire.

Колекцията беше представена през 2025 г., като първият ѝ модел беше посветен на баскетболната звезда Леброн Джеймс. „Barbie е институция и като дете не бих могъл да си представя подобно нещо. Да бъда изобразен като кукла Кен, едва вторият в историята, е чест и нещо напълно сюрреалистично“, споделя музикантът.

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Куклата е създадена с характерния за Кравиц стил. Тя е облечена в бронзов мрежест потник, дънки с широк крачол и кафяви ботуши, а към визията са добавени колан с метални елементи и слънчеви очила. Фигурата има и татуировки по ръцете и емблематичните за музиканта дълги плитки.

„От музиката му, която не се вписва в един жанр, до смелия му личен стил, Лени използва платформата си, за да отстоява индивидуалността и да насърчава другите да правят същото“, коментира Нейтън Бейнард, вицепрезидент и ръководител на Barbie в компанията производител. Куклата се продава на препоръчителна цена от 70 долара.

Лени Кравиц започва музикалната си кариера през 1989 г. с дебютния албум Let Love Rule. През 90-те години той постига голям успех с песни като Are You Gonna Go My Way, Fly Away, It Ain't Over 'Til It's Over и Rock and Roll Is Dead. До момента музикантът има 12 студийни албума, а последният му – Blue Electric Light - излезе през 2024 г.

Редактор: Ралица Атанасова