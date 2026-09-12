Певецът Роби разказа за пътя си в музиката, трудностите, през които е преминал, и щастливата новина, че със съпругата му Плами очакват първото си дете. Той призна, че именно бащинството е най-голямото чудо, което му предстои.

Роби сподели, че години наред е инвестирал в музиката, въпреки че песните му не са имали голяма популярност. Днес обаче концертите му се разпродават месеци предварително.

Той разказа и за периода, в който е напуснал сигурната си корпоративна работа, за да се отдаде изцяло на музиката. По думите му обаче успехът, парите и гледанията не са били достатъчни, за да се чувства щастлив. „Осъзнах, че парите, билетите, гледанията не ме правят щастлив. Трябваше да се обърна към терапевт“, сподели Роби. По думите му именно музиката е това, което го кара да се чувства истински щастлив.

Robi и съпругата му очакват първото си дете

Певецът говори откровено и за хейта в социалните мрежи и съмненията в себе си. „Просто е нужно да си себе си“, каза той.

Роби разказа, че новият му албум „Следа“ е особено личен. Едноименната песен той определя като „терапевтичен акт“, защото в нея е успял да изрази страхове и мисли, които трудно споделя с другите.

На 13 октомври певецът ще излезе на сцената на зала 1 на НДК, където подготвя специална сценография и гости. Преди това му предстоят концерти в Стара Загора, Велико Търново и Плевен.

Целия разговор гледайте във видеото.