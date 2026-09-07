Изпълнителят Robi и съпругата му Пламена очакват своето първо дете. Радостната новина съобщи самият той в социалните мрежи.

"Време е да ви споделим нашата малка тайна. Очакваме най-голямото щастие. Ще ставаме мама и тати", написа изпълнителят.

Двойката сключи брак през август миналата година, припомни Darik News .

Роби: Още съм едно момче с китара, което пее за любовта

Robi е познат с песните си "Налей", "Тихо", "Как" и "Никъде", където си партнира с "Молец". През 2025 г. той обяви в една от своите песни, че с барабанистката си Пламена са се сгодили.

Редактор: Ивайла Маринова