Израел започна да репатрира своите граждани, останали блокирани в Дубай след инцидента на борда на самолет на авиокомпания Flydubai преди два дни.

По-рано днес беше съобщено, че репатриращите полети трябва да започнат до края на деня.

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Първият самолет, осигурен от израелската авиокомпания „Аркия“, вече е излетял от Дубай, съобщиха израелски медии. За следващите дни са планирани още евакуационни полети.

Израелското правителство смята, че вторият пилот на самолета – гражданин на Оман – се е опитал да разбие машината. На борда на самолета е възникнал инцидент, който израелските власти определят като предполагаема джихадистка атака.

Редактор: Георги Иванов