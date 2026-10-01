Близо 93% от известните химикали, използвани при производството на пластмасови изделия, са свързани с висок риск за човешкото здраве. Това показва нов анализ на Environmental Justice Foundation (EJF), съобщава Си Ен Ен.

Докладът „Poison Plastics“ разглежда 3552 химикала, използвани в опаковки и изделия за съхранение на храни, детски играчки, текстил, домакински стоки, хигиенни и медицински продукти. Около 92% от веществата в опаковките и съдовете за храни попадат в категорията на високорисковите. Делът при детските играчки е близо 89%, при текстила – около 93%, а при домакинските и медицинските изделия надхвърля 92%.

Сред възможните последици от излагането на някои от тези вещества са рак, генетични промени, нарушения на хормоналната система, проблеми с репродуктивното здраве и увреждане на органи.

Особено тревожна според авторите е липсата на достатъчно информация. Близо 80% от анализираните химикали не разполагат с необходимите данни, за да бъде надеждно оценена тяхната токсичност или степента на излагане на хората.

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Сред веществата, които предизвикват най-голямо внимание, са бисфенолите, фталатите и PFAS – т.нар. „вечни химикали“. Някои от тях са свързвани с нарушения на хормоналната система и други неблагоприятни ефекти върху организма.

Изводите на EJF обаче бяха поставени под въпрос от Американския съвет по химия. От организацията посочват, че анализът не включва всички съществуващи регулаторни бази данни и според тях представя непълна картина на риска.

Пластмасите са част от почти всички сфери на ежедневието – от хранителните опаковки и дрехите до играчките, медицинските изделия и продуктите за лична хигиена. Според авторите на анализа широкото им приложение, съчетано с липсата на достатъчно данни за хиляди химикали, остава сериозно предизвикателство за общественото здраве.

Редактор: Габриела Павлова