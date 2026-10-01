27-годишен мъж с британско и иранско гражданство е арестуван във връзка с инцидента във военновъздушната база RAF Fairford. Това съобщиха британските служби за борба с тероризма, цитирни от SkyNews.

Мъжът е задържан в лондонския район Уестминстър по подозрение в подготовка на терористични действия съгласно член 5 от Закона за тероризма от 2006 г.

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В рамките на разследването е разпитан и втори мъж - 26-годишен британски гражданин. Той е бил разпитан официално, като не е посочено дали е задържан.

Петима мъже на около 20 години, които бяха арестувани в неделя, 27 септември, остават на свобода под гаранция, докато разследването продължава.

Британската полиция не е съобщила допълнителни подробности за естеството на инцидента или за евентуалните мотиви на задържаните.

Редактор: Георги Иванов