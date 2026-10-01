ПФК „Ботев“ (Пловдив) пусна билети на символична цена от 1 евро за предстоящото домакинство на мача срещу„Славия". От клуба обясниха, че решението е свързано с кончината на президента на „Ботев" Илиян Филипов. „Канарчетата“ посочиха, че една от големите мечти на бизнесмена била да види стадиона на клуба изпълнен до краен предел.

Билетите за мача, който е на 10 октомври от 20:00 часа, вече са в продажба. Закупените до момента пакетни билети и абонаментни карти също важат.

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„Този мач ще бъде за Илиян Филипов. Той имаше голяма мечта - да види стадиона пълен с фенове до краен предел. Нека всички заедно му благодарим във втория му дом - стадион „Христо Ботев“, гласи официалното съобщение на клуба.

Редактор: Дарина Методиева