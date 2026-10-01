Два руски дрона удариха голям мост, свързващ източната и западната части на Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. „В момента движението на метрото и наземния обществен транспорт по моста е преустановено“, написа той в Telegram.

Кадри, публикувани в Telegram, показват експлозия близо до една от колоните на въженото съоръжение. На един от видеозаписите се вижда гъст черен дим, издигащ се от ключовата транспортна артерия, която пресича река Днепър.

❗️ Kyiv’s Pivdennyi Bridge caught fire after a Russian attack



Two Russian drones struck near the support section of the Pivdennyi Bridge.



Following the attack, metro services and surface public transport across the bridge were temporarily suspended.



Specialists from… https://t.co/6bICAFfGbY pic.twitter.com/V4FN6oS9et — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2026

Кличко съобщи, че специалисти извършват оглед на моста, за да оценят щетите по конструкцията.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че броят на руските атаки с дронове срещу страната се е увеличил през септември – до 3177 удара към 29 септември спрямо 2850 за август. Москва използва реактивни ударни дронове, които се движат с висока скорост и са по-трудни за сваляне.

Всеки час на въздушна тревога струва на Украйна 45 милиона долара

Съветникът на президента Володимир Зеленски - Сергий Бескрестнов, заяви, че Русия е започнала да използва реактивен дрон за поразяване на електрически стълбове и стоманени мостови конструкции. „Смятам, че противникът планира да атакува ключови електропроводи с високо напрежение“, написа той в Telegram.

От Москва съобщиха още, че са нанесли удари по енергийната инфраструктура на Украйна, което според Киев е началото на очаквана кампания, целяща да прекъсне електроснабдяването и отоплението през предстоящата зима.

Редактор: Дарина Методиева