Хуманоиден робот почиства домове в Сан Франциско. Услугата се предлага за 30 долара на час, като машината може да извършва редица домакински дейности. Засега роботът се контролира и от човек от разстояние, но създателите му искат постепенно да увеличат неговата автономност.

Роботът е висок 1,3 м и тежи близо 35 килограма.

„Запитахме се кои са задачите, които никой не иска да върши? Това са неща като почистване на тоалетната или оправяне на леглото. Затова решихме да предложим подобна услуга“, казва Корнелия Вайнцирл.

Машината може да извършва редица домакински дейности – от бърсане на прах през миене на под до вадене на измитите съдове от съдомиялната. За услугата клиентите плащат 30 долара на час, като засега роботът разчита на дистанционно управление.

„Започна да чисти кухнята и плотовете. Справи се доста добре с пръскането на почистващия препарат. Плотът беше наистина добре почистен. Мисля, че не се справи толкова добре с ваната. Но ми казаха, че технологията е съвсем нова. Това е нещо ново, което изпробват, така че не бих ги съдил строго“, казва клиентът Гарвит Гупта.

Над 2000 хуманоидни робота работят в големи фабрики в Китай

От компанията подчертават, че целта не е роботите да заменят хората, а да помагат в сектор, в който често има недостиг на служители.

„Често фирмите, които предлагат почистващи услуги, изпитват трудности да намерят професионални чистачи. Освен това в самия сектор има недостиг на хора. Така че тук не става въпрос за отнемане на работни места, а за запълване на съществуващи празнини“, обяснява Корнелия Вайнцирл.

Представители на сектора не се притесняват от развитието на подобни технологии, тъй като търсенето на стандартните услуги не спира.

„Смятам, че има място и за двете страни. Вярвам, че хората ще продължат да изпълняват тези задачи и този тип дейности по почистване няма да изчезнат в скоро време“, каза Вайълет Остуни, която е собственик на компания за почистване.

Засега технологията се развива, но от компанията заявяват, че целта им е да постигнат все по-голяма автономност.









Редактор: Ина Григорова