Самолет на авиокомпанията Flydubai, изпълняващ полет от Дубай към Тел Авив, се отклони към Саудитска Арабия, след като изпратил сигнали за аварийна ситуация. Първоначално беше съобщено, че става дума за възможен опит за отвличане, но по-късно стана ясно, че всъщност възникнал скандал между пилотите. Информацията беше потвърдена от израелски представител.

При боя пилотът многократно намушкал капитана, преди членове на екипажа и пътници да нахлуят в пилотската кабина и да го обезвредят. Ситуацията се разиграла, докато самолетът се намирал във въздушното пространство над Йордания.

Предполага се, че единият пилот опитал да разбие самолета, но колегата му успял да предотврати катастрофата. Затова случаят се разглежда и като "терористична атака".

Israel is now treating the flydubai incident as a terrorist attack, according to updates from journalist Amit Segal. The co-pilot allegedly repeatedly stabbed the captain before crew members and passengers broke into the cockpit and subdued him. A senior official says there are growing indications that the attacker intended to take control of the plane and crash it with the passengers on board. The suspect is being questioned, and authorities are investigating his identity and background. Israel is now considering sending an Israeli Air Force plane to Saudi Arabia to bring the passengers home, after El Al also offered to operate a rescue flight. — ILTV Israel News (@ILTVNews) September 30, 2026

Заподозреният е задържан за разпит, а властите разследват неговата самоличност и минало.

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Машината "Боинг 737" със 180 души на борда изпратила сигнал за обща аварийна ситуация, а няколко минути по-късно и друг сигнал, който подсказва за възможна незаконна намеса, според уебсайта за проследяване на полети Flightradar24. Данните за полета показват и рязко спадане на височината на самолета. Така само в рамките на 29 секунди полет FZ1073 спаднал от около 9410 метра до около 5100 метра височина.

Снимка: Flightradar24

Самолетът кацнал на летището в Табук, в северозападната част на Саудитска Арабия. От кабинета на израелския министър-председател заявиха, че в случая не се касае за опит за отвличане. От авиокомпанията потвърдиха, че кацането е било успешно и всички пътници и членове на екипажа са в пълна безопасност.

Започнало е вътрешно разследване по случая. Очаква се изпращането на друг самолет, който да превози пътниците до крайната им дестинация в Тел Авив.