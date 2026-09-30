Първоначално беше подаден сигнал за възможно отвличане на летателната машина

Самолет на авиокомпанията Flydubai, изпълняващ полет от Дубай към Тел Авив, се отклони към Саудитска Арабия, след като изпратил сигнали за аварийна ситуация. Първоначално беше съобщено, че става дума за възможен опит за отвличане, но по-късно стана ясно, че всъщност възникнал скандал между пилотите. Информацията беше потвърдена от израелски представител.

При боя пилотът многократно намушкал капитана, преди членове на екипажа и пътници да нахлуят в пилотската кабина и да го обезвредят. Ситуацията се разиграла, докато самолетът се намирал във въздушното пространство над Йордания.

Предполага се, че единият пилот опитал да разбие самолета, но колегата му успял да предотврати катастрофата. Затова случаят се разглежда и като "терористична атака". 

Заподозреният е задържан за разпит, а властите разследват неговата самоличност и минало.

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Машината "Боинг 737" със 180 души на борда изпратила сигнал за обща аварийна ситуация, а няколко минути по-късно и друг сигнал, който подсказва за възможна незаконна намеса, според уебсайта за проследяване на полети Flightradar24. Данните за полета показват и рязко спадане на височината на самолета. Така само в рамките на 29 секунди полет FZ1073 спаднал от около 9410 метра до около 5100 метра височина.

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Снимка: Flightradar24

Самолетът кацнал на летището в Табук, в северозападната част на Саудитска Арабия. От кабинета на израелския министър-председател заявиха, че в случая не се касае за опит за отвличане. От авиокомпанията потвърдиха, че кацането е било успешно и всички пътници и членове на екипажа са в пълна безопасност.

Започнало е вътрешно разследване по случая. Очаква се изпращането на друг самолет, който да превози пътниците до крайната им дестинация в Тел Авив.

Източник: "Ройтерс", The Independant, Валерия Динкова, БТА

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