Възможностите и предизвикателствата пред използването на изкуствения интелект в различни обществени сфери са във фокуса на национален форум, организиран от Университета по архитектура, строителство и геодезия. В дискусиите участват представители на институциите, бизнеса и академичната общност.

В ефира на „Обедния информационен блок“ на NOVA NEWS ректорът на университета доц. д-р арх. Гичка Кутов разказа за форума. Той е замислен преди повече от година, когато темата за бързото навлизане на изкуствения интелект в ежедневието, строителния сектор и образованието започва да придобива все по-голямо значение.

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„Решихме, че трябва да направим един форум, на който да поканим представители на местната, държавната, законодателната власт, европейските институции, бизнеса и академичните общности, за да проведем с тях един диалог какви са възможностите на изкуствения интелект и какви са предизвикателствата от приложението му в образованието“, обясни ректорът на УАСГ доц. д-р арх. Гичка Кутова.

Събитието е разделено на два панела. Първият е посветен на стратегическото приложение на изкуствения интелект и включва участието на представители на местната и държавната власт, законодателната власт и бизнеса. Вторият панел е насочен конкретно към използването на технологиите в образованието.

По думите на Кутова изкуственият интелект вече намира широко приложение и в инженерното проектиране.

„Все повече и повече дисциплини, особено в горните курсове, засягат използването на изкуствения интелект в инженерното проектиране, в създаването на казуси, в събирането и анализирането на огромен обем данни“, каза тя.

Технологията има потенциал и при развитието на т.нар. умни градове. Според ректора на УАСГ изкуственият интелект може да подпомага управлението на сградната и транспортната инфраструктура чрез анализ на динамични данни.

По време на разговора беше засегната и темата относно заповедта за участие на докторантите в събитието. Сред поканените гости е и президентът Илияна Йотова. По думите на ректора присъствието на докторантите е част от техните ангажименти и е свързано с професионалното им развитие, а не с политическия елемент на събитието.

„УАСГ е една институция, която е надпартийна и по никакъв начин не искаме да се използват по такъв начин нашите вътрешни правила за обучение на нашите докторанти, студенти или асистенти и по такъв начин да се изкривява тяхната цел“, заяви тя.

Кутова подчерта и практическата насоченост на обучението в университета. Още от първите курсове студентите работят по реални казуси, а чрез проекти и стажове получават възможност да се запознаят с практиката в строителния сектор.

Според нея едно от основните предизвикателства пред УАСГ е да се адаптира към бързото развитие на изкуствения интелект. Именно чрез форума университетът цели да постави началото на по-широк диалог между институциите, бизнеса и академичната общност.

„За нас ще бъде предизвикателството оттук нататък да наваксаме темповете на развитие на изкуствения интелект, но ние полагаме усилия за това нещо и този форум всъщност е опит да предизвикаме местната, държавната власт, европейските институции, бизнеса и академичните среди на един открит диалог“, допълни Кутова.

Тя посочи, че именно студентите са в основата на усилията на университета за развитие на обучението. „Студентите са причината да правим всичко това. Те са тези, които понякога с едно случайно казано изречение ни дават идеи и ние го правим заради тях“, каза ректорът на УАСГ.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов