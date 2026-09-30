Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама братя на 20 и на 22 години. Те са обвинени за извършването на грабеж над жена, при който на пострадалата е нанесен побой. Инцидентът станал в края на септември на спирка на градския транспорт в столицата.

Нападението е извършено на 27 септември 2026 г. около 22:00 часа в ж.к. „Люлин”. Двамата обвиняеми отнели от жената портмоне, в което имало 350 евро. В него се намирали още лични документи и ваучери за храна.

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Извършителите употребили груба сила, за да отнемат вещите. Те нанасяли удари с юмруци в областта на лицето, носа и зъбите на жената. По случая вече е образувано досъдебно производство. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода.

Двамата мъже са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо двамата извършители.

Редактор: Мария Барабашка