30-годишна жена е повредила с дървен прът автомобил, собственост на мъжа, с когото живеела на семейни начала. Случаят е от Вършец.

Сигналът е подаден от мъж от село Новоселци, който е брат на собственика на колата.

По първоначални данни жената използвала дървен прът, с който нанесла удари по паркирания пред дома ѝ автомобил. Счупени са предното стъкло и декоративната пластмасова решетка, а предният капак също е повреден.

С брадва и моторна резачка: Задържаха мъж за заплаха за убийство срещу майка си и дъщерите си и погром над кола

Автомобилът е собственост на 30-годишен мъж от град Славяново, община Плевен, с когото жената съжителствала на семейни начала.

Размерът на нанесените щети все още се изяснява. По случая е образувана преписка за повреждане или унищожаване на чуждо имущество. Законът предвижда за подобно престъпление наказание до пет години лишаване от свобода.

Редактор: Цветина Петкова