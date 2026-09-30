Ръководството на ПФК "Ботев" (Пловдив) публикува първото си изявление след покушението на собственика на клуба Илиян Филипов . От "Колежа" изразяват "дълбоката си болка от трагичната кончина на президента". Ръководството, футболистите и служителите изказват своите най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на застреляния бизнесмен.

"Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив. Неговият принос за спасяването на клуба през лятото на 2025 година и отдадеността му към „жълто-черната“ идея ще бъдат помнени от всички в нашето семейство.

Името му ще остане със златни букви за поколенията с успешното завършване на реконструкцията на стадион „Христо Ботев“, превърнало го в най-модерното спортно съоръжение в България.

В този тежък момент всички ние заставаме до неговото семейство, близки и приятели.

Поклон пред паметта му", написаха от футболния клуб във Facebook.

Редактор: Дарина Методиева