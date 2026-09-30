Снимка: БГНЕС
Ръководството, футболистите и служителите на клуба изказват своите най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели
Ръководството на ПФК "Ботев" (Пловдив) публикува първото си изявление след покушението на собственика на клуба Илиян Филипов. От "Колежа" изразяват "дълбоката си болка от трагичната кончина на президента". Ръководството, футболистите и служителите изказват своите най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на застреляния бизнесмен.
"Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив. Неговият принос за спасяването на клуба през лятото на 2025 година и отдадеността му към „жълто-черната“ идея ще бъдат помнени от всички в нашето семейство.
Името му ще остане със златни букви за поколенията с успешното завършване на реконструкцията на стадион „Христо Ботев“, превърнало го в най-модерното спортно съоръжение в България.
В този тежък момент всички ние заставаме до неговото семейство, близки и приятели.
Поклон пред паметта му", написаха от футболния клуб във Facebook.
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