Никола Цолов получи наказание от три места назад на стартовата решетка за основното състезание в Баку, което е насрочено за събота от 10:00 часа българско време.

Българският пилот на „Кампос Рейсинг“ бе санкциониран за пресичане на бялата линия при влизане в бокса и ще потегли от 11-а позиция.

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Първоначално той беше наказан с пет секунди, но тъй като Цолов така и не завърши днешния старт, санкцията няма как да бъде приложена към резултата му. Поради тази причина тя е трансформирана в загуба на три позиции на стартовата решетка за утрешната надпревара.

Освен това към актива на родния пилот е добавена и една наказателна точка, с което той вече има общо 7 за сезон 2026.

Редактор: Мария Барабашка