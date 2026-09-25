Нова такса от 2 евро ще се прилага от 1 ноември за стоки, поръчани онлайн и внесени в Европейския съюз от трети страни. Това се казва в документ на Европейската комисия.

Мярката е част от мащабната реформа на митническите правила в ЕС и е насочена към огромния брой малки пратки, които ежедневно пристигат от държави извън Съюза, включително Китай и САЩ.

След митото от 3 евро ЕС налага и нова такса за малки онлайн поръчки

Самото въвеждане на общоевропейска такса за обработка вече беше заложено в новия Митнически кодекс на ЕС. Новото е конкретният ѝ размер - 2 евро. Той е определен в документ на Европейската комисия.

Таксата няма да се дължи директно от европейския потребител. Съгласно новите митнически правила задължението е на икономическия оператор, отговорен за вноса - при онлайн търговията това обичайно са платформите, продавачите или техните представители. Сумите ще се събират от националните митнически власти.

Сред компаниите, които могат да бъдат засегнати от новите правила, са големите платформи за електронна търговия, през които в ЕС се внасят огромни количества евтини стоки от трети държави.

Причината за въвеждането на таксата са растящите разходи на митническите администрации за обработването на тези пратки. Сред дейностите, които тя трябва да финансира, са проверката на предоставените данни, анализът на риска, необходимата инфраструктура, както и документалният и физическият контрол на стоките.

Нова митническа такса от 3 евро за малки пратки от трети страни: Как ще се заплаща

През 2025 г. митническите служби в ЕС са обработили около 6 млрд. пратки от онлайн търговци, като приблизително 90% от тях са пристигнали от Китай.

Новата такса за обработка е различна от митото, което вече се прилага за евтините онлайн покупки от държави извън ЕС.

От 1 юли 2026 г. Европейският съюз премахна досегашното освобождаване от мито за стоки на стойност под 150 евро и въведе временна ставка от 3 евро за различните категории артикули в малките пратки. Този режим трябва да действа до въвеждането на постоянната система през 2028 г.

Следователно 2-те евро от ноември представляват отделна такса за митническата обработка, а не замяна на вече въведеното мито. Новите правила са част от опита на ЕС да овладее рязкото увеличение на директните онлайн доставки от трети държави и едновременно с това да засили проверките за опасни или несъответстващи на европейските изисквания продукти.

Редактор: Цветина Петкова