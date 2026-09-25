Цената на бензина и дизела в Германия може да бъде намалена с 17 евроцента на литър за последните три месеца на годината. Бундестагът одобри предложението за временно данъчно облекчение върху горивата.

Мярката трябва да действа от 1 октомври до 31 декември и е част от опитите на германските власти да ограничат финансовия натиск върху домакинствата и компаниите след рязкото поскъпване на енергийните продукти.

Германия въвежда облекчение от 17 евроцента на литър бензин и дизел

Планът предвижда акцизът върху бензина и дизела да бъде свален с 14 евроцента за литър. Заради по-ниската данъчна основа ще намалее и начисляваният ДДС, като общият ефект върху крайната цена се изчислява на 17 евроцента за литър.

Решението на Бундестага обаче не е последната стъпка преди влизането на промяната в сила. Законопроектът трябва да бъде разгледан и от Бундесрата, където са представени германските провинции. Очаква се това да стане по-късно в петък.

Според разчетите тримесечното данъчно облекчение ще намали приходите на федералния бюджет и бюджетите на германските провинции с общо около 2,5 млрд. евро.

Правителството в Берлин обяви намерението си за новата мярка по-рано тази седмица. Причината е скокът в цените на горивата на фона на войната с Иран и отражението ѝ върху международните енергийни пазари.

Битката с високите цени: Германия намалява акцизите върху горивата за два месеца

Това ще бъде второто подобно данъчно облекчение в Германия само за тази година. През пролетта властите одобриха временно намаление за май и юни. Тогава мярката струваше на държавната хазна около 1,6 млрд. евро.

През двата месеца, в които първото облекчение беше в сила, инфлацията в Германия се понижи. Сега Берлин отново прибягва до данъчния механизъм в опит да ограничи ефекта от високите цени на горивата върху потребителите и бизнеса.

Редактор: Цветина Петкова