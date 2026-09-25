Дмитро Кулеба изрази официална благодарност към президента Илияна Йотова и към България за подкрепата, оказана на Украйна по време на сесията на Общото събрание на ООН. Това стана ясно от негова публикация в социалните мрежи.

Той приветства позицията на страната ни във връзка с приетата декларация срещу действията на Москва.

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„Благодарим Ви, президент Илияна Йотова, и благодарим на Вас, България, за подкрепата за Украйна в ООН! Благодарим Ви, че сте една от 51 държави, които подкрепиха декларацията, осъждаща руската агресия и призоваваща Русия да прекрати войната”, написа Кулеба.

В публикацията си той подчертава изключителната важност на тази подкрепа за украинския народ.

„За нас, украинците, Вашата солидарност означава много. Благодарим Ви, че застанахте на страната на международното право, мира и свободата на Украйна!”, написа Дмитро Кулеба.

Редактор: Мария Барабашка