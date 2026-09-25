Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) поиска от двете дружества на „Лукойл“ у нас подробна информация за начина, по който се формират цените на бензина и дизела на едро. Антимонополният орган ще проследи целия процес - от доставката на суров петрол и производствените разходи до цената, на която готовите горива се предлагат на българския пазар.

Искането е отправено до „Лукойл България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“ в рамките на предварително проучване на пазара. От КЗК посочват като причина за действията си продължаващото наблюдение на сектора, получени сигнали, както и международната обстановка, която влияе върху пазарите на горива в България и Европа.

КЗК изиска данни от „Лукойл“ заради евентуална злоупотреба с господстващо положение

Двете компании трябва да предоставят данни за периода от 1 май до 28 септември 2026 г. КЗК иска информация за доставките на суровини, направените разходи и отделните компоненти, които участват при определянето на цените на едро на бензина и дизела.

Антимонополният орган ще проверява и каква методика използват дружествата при изчисляването на себестойността на горивата.

„Лукойл България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“ разполагат със седем дни, за да предадат изисканата информация. След получаването ѝ КЗК ще сравни движението на цената на суровия петрол с производствените и останалите разходи и с цените, на които бензинът и дизелът впоследствие се продават на едро в страната.

Новото проучване надгражда извършената по-рано от Комисията проверка на пазара на горива. Въз основа на резултатите от нея през май КЗК предложи пакет от 23 мерки за реакция при сътресения в сектора. След анализа на новите данни Комисията ще реши дали са необходими допълнителни действия в рамките на правомощията ѝ по Закона за защита на конкуренцията.

Редактор: Цветина Петкова