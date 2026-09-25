Обвиненията, отправени от Борислав Сарафов чрез писмо до премиера и ДАНС, са меко казано несериозни. Ако той твърди, че има политическа корупция и търговия с влияние, следва да знае, че говори за престъпление. Сарафов много добре знае, че престъпленията не се разследват от премиера. Те се разследват от съдебната власт, следователно трябва да сезира прокуратурата. Това каза съдия Владислава Цариградска в ефира на “Твоят ден”.

Припомняме, че бившият и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов , който в момента е следовател в Националната следствена служба, изпрати открито писмо до премиера Румен Радев , членовете на Висшия съдебен съвет, вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. В него той отправя твърдения за действия на правосъдния министър Николай Найденов, които според Сарафов поставят въпроси за политическо влияние върху избора на членове на ВСС от професионалната квота. Повод за писмото са поредица от публични изявления на Найденов, в които, според Сарафов, правосъдният министър говори за „прегрупиране на прокуратурата“ в неговия следователски кабинет. Сарафов отхвърля тези твърдения и на свой ред обвинява министъра, че именно той провежда срещи с кандидати за бъдещия състав на съдебния съвет. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви в своя позиция , че никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от него обещания или ангажименти нито в министерството, нито някъде другаде. Той подчертава, че не е търсил подкрепа за себе си за избор на главен прокурор.

Цариградска определи писмото на Сарафов като “пореден популистки и архаичен модел на пушилка”. Тя посочи, че “той добре владее тези оперативни комбинации, които с Иван Гешев разиграваха пред цялото общество”.

Съдията каза, че на този етап не е ясно дали Сарафов няма да бъде отстранен от системата като магистрат.

"Сарафов превиши властта си и наклевети Теодора Георгиева, която към онзи момент беше европрокурор, пред евпропрокуратурата. Той твърди, че в България има разследване срещу нея, че е взела подкупи и то по разследването за газохранилището “Чирен”. А такова разследване тогава няма. То е образувано 10 дни по-късно, след като я е набедил пред нейните колеги, за да поддъжра отстраняването ѝ от длъжност”, каза тя.

По случая “Петрохан-Околчица” Цариградска каза, че е недопустимо “магистрат да използва такава силна лексика, без да разполага достатъчно информация и да всява смут сред населението". Съдията припомни, че Сарафов е употребил сравнението с “Туийн Пийкс”.

Тя посочи още, че Сарафов е атакувал и съдии, сред които съдия Мирослава Тодорова. Тодорова е трябвало да осъществи съдебен контрол върху отказа на ad hoc прокурора, който е трябвало да разследва действие на Сарафов.

Цариградска каза още, че Сарафов е атакувал всички членове на Съюза на съдиите, искайки те да бъдат отведени като потенциални ad hoc прокурори, които биха могли да го разследват.

И също така отбеляза и следното - Сарафов си е позволил да атакува председателя на Върховния касационен съд - съдия Галина Захарова, както и всички съдии от Наказателната колегия на Върховния съд с твърдения, че те участват в някакъв политически заговор.

Друга тема, която Цариградска обсъди е позицията на Съюза на съдиите, които са изразили опасения по отношение на изборния процес при избора на магистратите и за Съдийската и за Прокурорската колегия.

Съдията припомни, че през 2022 г. е имало разминаване между хартиената бюлетина и електронното гласуване, което е наложило намесата на Народното събрание. Тогава то е анулирало този избор, “за да предпази обществото от следващ Съвет, върху който щяха да тегнат много тежки съмнения за провеждане на избора”.

Цариградска каза, че заради организацията, въведена от Висшия съдебен съвет през електронното гласуване, е бил нарушен анонимния и тайния вот.

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Тя посочи, че в сградата на Върховния административен съд са се наблюдавали следните аномалии - множество електронни гласове са подавани един след друг през равен интервал от време между две и три минути. Става дума за около 200 електронни гласа.

Съдията каза, че сега изборът ще се провежда по окръжни съдебни райони с хартиена бюлетина, защото опцията за електронен вот е отпаднала поради споменатите причини.

Цариградска отбеляза още, че е отпаднало и правилото за прозрачна урна.

Цариградска коментира още една тема - писмото на Съюза на съдиите до премиера Румен Радев, с което се иска да бъдат взети мерки срещу незаконното подслушване на магистрати.

Тя каза, че се оказва, че с “нахлуването по таен начин в живота на хората може да се търгува с тяхната съвест и воля”. И допълни, че шантажът не е нещо непознато за България, а и за света.

Съдията отбеляза, че премиерът не е поел лично ангажимент към искането в писмото, а именно за институционална проверка за това какво се е случвало в ДАНС. Тя допълни, че само за 10 години 104 магистрати са били контролирани от техническата служба на ДАНС. Цариградска обясни, че премиерът е насочил Съюза на съдиите към Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, при положение, че в него е Илко Желязков, който е санкциониран по закона "Магнитски".

По отношение на зависимостите между политическия и правораздавателния терен у нас тя каза, че “няма да се справим с този проблем, ако не започне осветяване и разследване на хората, които са сътрудничели на престъпни сговори”. Според нея “това е тестът”, който ще покаже дали новата власт ще реализира направените преди изборите заявки. Тя допусна обаче, че е възможно да се чака промяната на Висшия съдебен съвет, защото в него са част от законовите механизми за изчистване на тези хора.

"Нито Петьо Петров - Европо, нито Мартин Божанов - Нотаруса, нито който и да е друг има някакво съществено значение. Това са мрежи, в които важи омертата и там действа принципът на въртележката и всеки може да бъде заменен от друг. Всичко е същото. Емилия Русинова е градски прокурор. А тя е пътувала с Еврото, виждахме я със Сарафов на снимки пред “Осемте джуджета”. Тя е създала специален отдел за разследване на магистрати. Тя и още пет човека се занимават с мрежата на Нотариуса. Стигнали са до извода, че всички са чисти и набедени, а аз съм човекът, който е бил неправомерно свързан с Нотариуса, защото съм го търсела да решава проблеми на мои роднини. Така че джуджетата и нотариусите все още държат властта в магистратурата”, каза Цариградска

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова