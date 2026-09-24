Близо 4500 български деца, лишени от родителска грижа, чакат да бъдат вписани в регистъра за осиновяване - тенденция, която продължава вече десетки години.

Грижите за тях се полагат в приемни семейства или в самата социална система. И често тези деца растат без шанс за свое истинско семейство.

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В пъти по-малко са тези, които все пак достигат до регистрите. По време на информационните седмици за осиновяването експерти настояват правителството най-сетне да предложи стратегия, каквато се чака вече десет години.

„Да не допускаме изоставянето на деца поради бедност – т.е. държавата да ориентира политиките си към бедните семейства, където съществува риск детето да бъде изоставено или грижите да бъдат компрометирани“, каза доц. Велина Тодорова.

„Една от основните причини за забавянето е продължителният процес за работа по реинтеграцията на децата – което не би трябвало да е повече от година и половина-две“, коментира Величка Дошева.

„Но за всички деца това е изключително важно – някой, който да те обича, някой, който да откликва на емоционалните ти нужди“, заяви още Дошева.

Редактор: Георги Иванов