Експерти настояват правителството най-сетне да предложи стратегия за осиновяването, каквато се чака вече десет години

Близо 4500 български деца, лишени от родителска грижа, чакат да бъдат вписани в регистъра за осиновяване - тенденция, която продължава вече десетки години. 

Грижите за тях се полагат в приемни семейства или в самата социална система. И често тези деца растат без шанс за свое истинско семейство.

„Семеен пакет училище“: Готвят данъчни облекчения за уроци, спорт, танци и изкуства

В пъти по-малко са тези, които все пак достигат до регистрите. По време на информационните седмици за осиновяването експерти настояват правителството най-сетне да предложи стратегия, каквато се чака вече десет години.

„Да не допускаме изоставянето на деца поради бедност – т.е. държавата да ориентира политиките си към бедните семейства, където съществува риск детето да бъде изоставено или грижите да бъдат компрометирани“, каза доц. Велина Тодорова.

осиновяване

„Една от основните причини за забавянето е продължителният процес за работа по реинтеграцията на децата – което не би трябвало да е повече от година и половина-две“, коментира Величка Дошева.

„Но за всички деца това е изключително важно – някой, който да те обича, някой, който да откликва на емоционалните ти нужди“, заяви още  Дошева.

Редактор: Георги Иванов

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking