Софийската градска прокуратура внесе в Софийския районен съд обвинителен акт срещу четирима полицейски служители за измама при проверка на водач на автомобил. Един от тях е обвинен и за престъпления, свързани с огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Според прокуратурата случаят е от 2 февруари 2024 г. и се е разиграл между 00:55 и 02:00 часа в района на кръстовището на улиците „Слатинска“ и „Боян Магесник“ в София. Четиримата служители, действайки като полицейски органи и в съучастие, заблудили водач на автомобил относно резултата от проверка за употреба на наркотични вещества.

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На шофьора било представено, че техническото средство е отчело положителен резултат. Според обвинението полицаите му внушили, че ако предаде определена сума пари, срещу него няма да бъдат предприети предвидените от закона действия във връзка с твърдения положителен тест.

В резултат на това водачът предал 800 лева, с което според прокуратурата му е причинена имотна вреда в същия размер.

Четиримата са предадени на съд за измама, извършена в съучастие.

Един от обвиняемите е предаден на съд и за още две престъпления. Според прокуратурата на 2 февруари 2024 г. той не е взел необходимите мерки за сигурност при съхраняването на държани от него огнестрелни оръжия и боеприпаси. Освен това е обвинен, че е държал без необходимото разрешение 161 боеприпаса.

Предстои Софийският районен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

Редактор: Георги Иванов