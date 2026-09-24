18 години затвор получи 56-годишният мъж, признат за виновен за убийството на свой познат в Петрич. Присъдата е на Окръжния съд в Благоевград.

Случаят е от 29 ноември 2024 г. Няколко години преди убийството мъжът живеел на семейни начала с жена, с която се разделили в средата на ноември. Вечерта на 29 ноември подсъдимият бил в заведение в Петрич и употребил алкохол. По време на телефонен разговор той разбрал, че бившата му приятелка има връзка с негов колега. Между двамата мъже възникнал конфликт, при който си разменили обиди и заплахи. След това 56-годишният мъж отишъл до дома си, взел нож и се отправил към дома на колегата си. Там заварил бившата си приятелка и нападнал мъжа.

По данни на съда последвала жестока схватка. Подсъдимият нанесъл над 35 удара с ръце, крака, нож и вилица по лицето и тялото на жертвата. Последният удар бил с нож във врата. След това нападателят напуснал мястото. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на мъжа.

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Съдебномедицинската експертиза установила, че смъртта настъпила вследствие на дълбока прободно-порезна рана на шията, като за фаталния изход допринесли и кръвозагубата и останалите наранявания.

Според съда убийството е извършено по особено мъчителен начин, тъй като жертвата била в съзнание по време на нападението и изпитвала силни болки. Нанесените множество удари са определени и като проява на особена жестокост.

Окръжният съд в Благоевград постанови наказание от 18 години лишаване от свобода при строг режим. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийския апелативен съд в законовия срок.

Редактор: Дарина Методиева