Пребиха, обраха и вързаха с тиксо 70-годишен мъж. Случаят е от созополското село Крушевец. От жилището му са отнети 2000 долара, 500 евро, около 200 златни пендара, както и мобилен и стационарен телефон. Няколко часа по-късно трима мъже и една жена са задържани.

Малко след полунощ на 9 септември възрастният мъж е бил събуден от шум в двора на имота си. Когато излязъл да провери какво се случва, пред дома му била позната жена от селото. Двамата се отдалечили, а когато мъжът се върнал, бил изненадващо нападнат от трима души.

„Най-напред му е бил нанесен удар с твърд предмет по тила. В резултат изгубил равновесие и паднал на земята. Физическата агресия, насочена към сломяване на съпротивата му, е продължила. Нанесени са му удари по тялото, а впоследствие ръцете му са били обездвижени, като са вързани с тиксо зад гърба му“. Това заяви в „Здравей, България” говорителят на Районна прокуратура-Бургас прокуроро Щелиян Димитров.

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По думите му има данни, които сочат към предварителна подготовка за извършването на престъплението. И тримата нападатели са били маскирани. Впоследствие маските са били открити в един от автомобилите, за който се смята, че се ползва от един от обвиняемите.

По случая са извършвани процесуално-следствени действия на територията на София, Ботевград, Созопол и Крушевец. Тримата мъже са от София и района, а задържаната жена е жител на Крушевец.

Жената засега не е привлечена като обвиняема към момента. Тя е била задържана по реда на Закона за МВР, като прокуратурата продължава да изяснява ролята ѝ в престъплението. „Обстоятелството, че тя не е привлечена към момента като обвиняема, не означава, че това ще остане така до края на производството. Наблюдаващият прокурор ще анализира събраните доказателства и ако се установи нейна съпричастност - тоест помагаческа дейност, която да е улеснила извършителите, тя също ще бъде обвинена“, посочи Димитров.

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И тримата обвиняеми имат криминални регистрации и са били осъждани за други престъпления. Сред предишните им прояви има случаи, свързани с кражби и управление на моторни превозни средства след употреба на наркотични вещества.

Всички откраднати вещи от дома на възрастния мъж са намерени и предстои да му бъдат върнати.

На тримата заподозрени са повдигнати обвинения за грабеж. За това престъпление законът предвижда наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода. Тримата са задържани за срок до 72 часа. В петък прокуратурата се очаква да внесе в Районния съд в Бургас искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Състоянието на 70-годишния мъж е добро. Назначена е съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи какви травматични увреждания е получил в резултат на нападението.

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