12 младежи бяха ранени при престрелка между две групи в парк в град Мейкън, щата Джорджия. Стрелбата избухнала по време на празненство за рожден ден.

Случаят се разиграл малко след полунощ в парк „Керълин Крейтън“. Група младежи се събрала там, за да отпразнува пълнолетието на момиче. Няколко часа по-рано те били принудени да напуснат къща, която били наели за празненството.

По-късно в парка пристигнала друга група. Между двете компании възникнал спор, който бързо прераснал в стрелба.

„Двете групи си разменили реплики, извадили огнестрелни оръжия и след това започнали да стрелят едни срещу други“, заяви шерифът на окръг Биб Дейвид Дейвис.

Записи от охранителните камери показват, че стрелбата е продължила около 30 секунди. На кадрите се вижда как хора бягат от парка.

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Ранените били откарани с частни автомобили в близка болница. Сред тях са 19-годишен, четирима 18-годишни и петима 17-годишни момчета, както и две 18-годишни момичета. Двама от пострадалите са в критично състояние.

По данни на шерифа засега няма доказателства някой от ранените да е участвал в престрелката.

Все още няма задържани. Полицията обаче е установила няколко души, които представляват интерес за разследването. Иззети са седем автомобила – четири, с които ранените били откарани в болницата, и още три, оставени в парка.

Разпитани са около 10 свидетели. Полицията продължава да изяснява каква е връзката между двете групи и какво е предизвикало конфликта. Властите планират засилено полицейско присъствие в района през следващите дни в очакване на възможни арести.

► Друг случай в Детройт

Междувременно при друга стрелба в САЩ трима души загинаха, а четирима бяха ранени в стриптийз клуб в Детройт. По първоначални данни спор между посетители прераснал в престрелка. И по този случай засега няма задържани.

Редактор: Дарина Методиева