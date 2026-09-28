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Коментар на Юлияна Дончева, Вергиния Накова и Александър Андреев
В първия ден на работната седмица гости в студиото на „Пресечна точка” са бизнес дамата Юлияна Дончева, предприемачът Вергиния Накова и юристът Александър Андреев.
Първата тема, която гостите обсъдиха, беше за състояните на пътищата у нас. След това дискусията премина към въпроса има ли опасност от хибридни атаки по време на президентските избори у нас?
„Пресечна точка”: За Деня на Независимостта и битката за „Дондуков” 2
"Пресечна точка": За битката за президентското кресло и пътните инциденти
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
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