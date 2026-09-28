36% от речните басейни в света са били с нива под нормата през 2025 г., сочи тазгодишният доклад на Световната метеорологична организация. Изминалата година е била една от най-сухите за реките в световен мащаб. В доклада се посочва, че сладководните ресурси се изчерпват, а в глобалния воден цикъл се наблюдава тревожен дисбаланс.

"Тази картина се отчита в голяма част от Северна Америка, във водосборните басейни на реките Ла Плата и Сан Франсиско в Южна Америка, в Източна Европа, Близкия изток и Централна Азия, както и във водосборните басейни на Нил, Конго и Замбези в Африка", обяснява директорът на отдела по хидрология и криосфера към СМО Уейн Дженкинсън.

Данните показват, че сухоземните запаси от сладка вода трайно намаляват от 2015 година насам.



"Традиционно тези резерви са служили като "спестовен фонд" на планетата - буфер, който поема последиците от по-сухите години, така че да не се стига до водна криза. Основният извод от тазгодишния доклад е, че ние изчерпваме резервите си", посочва генералният секретар на Световната метеорологична организация Селест Сауло.

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Загубата на ледена маса също е осезаема. Само през 2025 г. са изгубени около 408 гигатона лед, което е допринесло за повишаване на морското равнище с малко над един милиметър.



"За тригодишния период от 2023 до 2025 година ледниците са изгубили около 1400 гигатона лед. Това се равнява на около една трета от цялото количество прясна вода, което светът потребява за една година. 2025 г. беше четвъртата поредна година, в която всички ледникови региони по света са загубили от ледената си маса", допълва Дженкинсън.



А редица региони по света може вече са достигнали точката, която наричаме „пик на водния отток“.





"Някои региони с по-малки ледници, като Централна Европа, Кавказ, Западна Канада и Съединените щати, вече са достигнали така наречения "пик на водния отток". След тази точка ледникът осигурява все по-малко вода всяка година, просто защото е останал по-малко лед за топене. Това е от ключово значение за всяка общност, която разчита на тази вода през горещите и сухи лета", казва още Дженкинсън.

Световната метеорологична организация с тревожни данни за климатичната криза



Световната метеорологична организация предупреждава, че глобалният воден цикъл става все по-непредсказуем, като продължителните засушавания, внезапни наводнения и намаляващи водни ресурси, могат да засегнат общности и икономики по целия свят.

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Редактор: Цветина Петрова