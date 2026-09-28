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Инцидентът предизвика задръстване и втора верижна катастрофа
Тежка катастрофа стана на столичния бул. "Иван Гешов", срещу Центъра по хигиена. Кола е смачкана между тролейбус и камион.
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Движението по натоварената пътна отсечка е спряно. Задръстването започва от разклона за кв. "Красна Поляна" в посока бул. "България".
Снимка: БГНЕС
По първоначална информация, заради несъобразена скорост, в самото задръстване е станала и втора верижна катастрофа - точно преди тунела на бул. "Иван Гешов" и бул. "Цар Борис III".
Снимка: БГНЕСРедактор: Габриела Павлова
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