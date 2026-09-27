Жена загина при катастрофа между лека кола и камион в Бургаско.

Сигнал за инцидента е подаден около 18:30 часа. Катастрофата е станала на пътя между села Билка и Дъскотна, община Руен.

Загиналата жена е управлявала автомобила. Към момента самоличността й не е потвърдена, тъй като предстоят действия по рязане на автомобила и изваждане на тялото, съобщават от полицията.

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Зад волана на камиона е бил 57-годишен мъж от Аврен, област Варна.

Пътят Варна - Бургас през Айтоски проход е затворен. Организиран е обходен маршрут през Ришки проход. Причините за инцидента са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.