Нито премиерът, нито ВСС, нито вътрешният министър са компетентни да се произнесат по сигнала на Борислав Сарафов срещу правосъдния министър. Това обясни в предаването „Офанзива” Атанаска Дишева от Съдийската колегия на ВСС.

През седмицата бившият главен прокурор изпрати до премиера Румен Радев, ВСС, ДАНС и министъра на вътрешните работи сигнал срещу правосъдния министър с твърдение за политическа корупция и търговия с влияние .

Борислав Сарафов подаде сигнал до премиера за политическа корупция и търговия с влияние

„Този маниер на поведение е познат на висшите представители на прокуратурата у нас. Даже не бих го нарекла сигнал, защото не е подаден до компетентен орган и съм убедена, че Сарафов знае това. Там се твърди за извършени престъпления, каквито са търговията с влияние. Нито министър председателя, нито ВСС, нито вътрешният министър са компетентни да се произнесат. Подобен сигнал се подава до прокуратурата”, каза Дишева.

Предишният главен прокурор Иван Гешев също използваше подобни прийоми – вдигане на шум, разпространение на писмо с твърдения за извършени престъпления, без конкретни данни, а с твърдения, че при иницииране на производство такива ще бъдат представени. Защо в този момент? Вероятно се цели отклоняване на вниманието. Съвсем наскоро министърът на правосъдието публично обяви, че получава сигнали за оказване на форма на влияние”, каза Дишева.

Тя коментира, че до нея не е достигало твърдението Николай Найденов да иска да бъде главен прокурор, както твърди Сарафов.

„До избора на нов главен прокурор има доста време. Поне 2 месеца трябва да минат за да бъде конституиран нов ВСС. След това дори веднага да се заеме с избора на нов главен прокурор ще трябват поне още около 4 месеца за това. В този смисъл ми се струва твърде далечно и голословно говорене, че се подготвя избора на нов главен прокурор”, каза Дишева.

Според Дишева сега се възлагат изключително големи надежди на новия състав на ВСС. И посочи, че е добре да се огледаме в кандидатите.

Тя коментира и предложените от „Прогресивна България” 11 имена.

„Вероятно са предложили 11 души с намерението да попълнят цялата парламентарна квота. За огромно мое съжаление сред тези кандидати има такива, чието участие в бъдещия ВСС няма да подобри работата на този орган и на съдебната система като малко. Трябва да бъдат проследени професионалните биографии на кандидатите”, каза Дишева.

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Редактор: Ина Григорова