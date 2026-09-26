Все още не може да се каже между кои кандидати ще бъде основният сблъсък на предстоящите президентски избори, тъй като в уравнението има няколко неизвестни. Това заяви политологът Стойчо Стойчев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По думите му не са ясни и мотивите на партиите, които ще участват в кампанията. „Двойките на Илияна Йотова и Андрей Гюров са издигнати от инициативни комитети. Зад тях не застават плътно политически партии. Госпожа Йотова не е персоналният кандидат на Румен Радев. Всичко зависи от това доколко премиерът и хората около него ще се ангажират с тази кампания. Например дали той ще се появи с Йотова на някои места”, каза Стойчев.

Според него издигането на кандидат чрез инициативен комитет позволява да бъде привлечена по-широка политическа подкрепа. „В българската политическа практика няма по-голям параван от издигането от инициативен комитет. Като искаш да събереш всякаква явна и неявна политическа подкрепа, трябва да направиш точно това. В последните случаи се оказва, че в инициативните комитети има хора, на които не им е станало ясно какво точно подкрепят. Има и такива, които вече се оттеглиха. Подобно поведение не се харесва на трезвомислещия избирател”, коментира политологът.

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Политологът изрази мнение, че поведението на ръководството на ГЕРБ ще има значение за това как ще постъпят техните избиратели. „Въздържането от участие на избори също е израз на активна политическа позиция. Когато Бойко Борисов излезе и каже, че изборите няма да бъдат честни, означава, че той лично с участието си в тези избори ще ги легитимира като честни. Ако самият Бойко Борисов не се яви да участва в тези избори и да гласува като гражданин, би било силен сигнал към всички, които го харесват и припознават в него своя политически лидер, да не отидат да гласуват”, смята той.

Стойчев коментира и кои кандидати биха могли да се опитат да привлекат гласовете на избирателите на ГЕРБ. „Абсолютно всички ще се опитат. Ако имате значим сегмент от гласоподавателите, които нямат кандидат от своята партия, абсолютно всички, дори тези без особени шансове, ще се опитат да говорят нещо на тях. Виждате още от билбордовете се говори за стабилност и сигурност. Това са лозунги от предишни кампании на ГЕРБ”, посочи политологът.

Целия разговор гледайте във видеото.