Днес се очаква от „Информационно обслужване" да предоставят на Районните избирателни комисии данни за протоколите, приети без нито една грешка.

Това е първата стъпка от процедурата, която ще завърши с бонус от 15 евро за всеки член на секция, който е попълнил всичко изрядно. Районните избирателни комисии ще предоставят данните на общините, които изплащат допълнителното възнаграждение.

51,11% е била избирателната активност на вота на 19 април

Мобилното приложение е-Протокол за проверка на попълнените данни в нощта на изборите, което беше представено от ЦИК за улеснение, е изтеглено на 21 хиляди устройства.

Редактор: Ивета Костадинова