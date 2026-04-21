След победата на „Прогресивна България” на изборите Европа реагира много внимателно, езикът на дипломацията беше конкретен и ясен, но властите си дават време до официалното обявяване на резултатите от ЦИК.

Първи реагира председателят на Европейският съвет Антониу Коща, който говори за стабилност и общи европейски приоритети.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен написа в социалната мрежа X, че очаква с нетърпение сътрудничеството с Румен Радев. "Поздравления за победата му на парламентарните избори. България е горд член на европейското семейство и играе важна роля в справянето с нашите общи предизвикателства. Очаквам с нетърпение да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа", подчертава тя в поста си.

Световни лидери поздравиха Румен Радев за изборната победа

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте поздрави Радев в телефонен разговор и изрази удовлетворение от възможността за продължаване на съвместното им сътрудничество в сферата на сигурността.

На новините от България реагираха и италианският министър-председател Джорджа Мелони и хърватският премиер Андрей Пленкович, които говорят за сътрудничество, но избягват всякакви политически оценки.

Групата в ЕП„Реню” акцентира върху върховенството на закона, доверието в институциите и борбата с корупцията, като очаква да види каква ще бъде енергийната политика на България, както и позицията ни за 20-тия пакет санкции срещу Русия.

Повече гледайте във видеото.