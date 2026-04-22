Oттук нататък цялата отговорност за управлението на държавата е на Румен Радев и неговата формация „Прогресивна България“. Ние ще изискваме от тях и ще продължаваме да се борим за нашата кауза по същия начин, както сме го правили до сега. Това заяви на пресконференция лидерът на гражданско движение „Сияние“ Николай Попов в коментар на резултатите от предсрочния вот.

„Няма да обслужваме нито Румен Радев, нито Асен Василев, нито която и да е друга политическа формация в българския парламент“, коментира Попов.

По думите му само от началото на месеца има близо 20 загинали на пътя. „Ние се борим за кауза, която трябва да реализираме, защото касае човешки животи. Досега не видях и не чух от нито една формация, която се яви на изборите, програма и решение на проблема“, заяви още той.

„Сияние“ започва изграждане на структури по места и разширяване

Попов благодари на всички, гласували за „Сияние“. По думите му броят на подкрепилите гражданското движение е невероятно постижение за формация, създадена преди около 50 дни. „Тези гласове при друга избирателна активност са достатъчни за преминаване на избирателната бариера за влизане в парламента. Не успяхме да я прескочим, но за нас резултатите са изключително задоволителни и оттук нататък започваме градежа на „Сияние”, което освен че вече съществува в обществено-политическия живот, започва да изгражда своята гражданска мрежа в страната”, каза още лидерът на движението.

Редактор: Ивета Костадинова