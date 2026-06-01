Тъй като тази година светът отбелязва 100 години от рождението на Мерлин Монро, почитателите могат да закупят копия на някои от най-емблематичните предмети, свързани с нея.

За тази цел обаче трябва да отидете до Лондон, в Портретната галерия в британската столица. В сувенирните магазини там вече могат да бъдат открити не само традиционните магнити, репродукции на художници, но и дрехи, щампи, бижута и много други. Като, разбира се, те са съобразени със съответната изложба. Затова точно сега в тези магазинчета към галерията можете да закупите например емблематичните тъмни очила на Мерилин Монро във формата на котешко око. Също така можете да станете собственик на характерното яркочервено червило, както и бейзболна шапка с щампа на нейния подпис.

Към момента тези магазини в музеите и галериите се превръщат в абсолютен хит. Продаваните артикули често са на високи цени, но са много интересни. А тази дейност подпомага и финансово самите културни институции.

