Тази година се навършват 100 години от рождението на легендата на киното

Тъй като тази година светът отбелязва 100 години от рождението на Мерлин Монро, почитателите могат да закупят копия на някои от най-емблематичните предмети, свързани с нея.

За тази цел обаче трябва да отидете до Лондон, в Портретната галерия в британската столица. В сувенирните магазини там вече могат да бъдат открити не само традиционните магнити, репродукции на художници, но и дрехи, щампи, бижута и много други. Като, разбира се, те са съобразени със съответната изложба. Затова точно сега в тези магазинчета към галерията можете да закупите например емблематичните тъмни очила на Мерилин Монро във формата на котешко око. Също така можете да станете собственик на характерното яркочервено червило, както и бейзболна шапка с щампа на нейния подпис.

Към момента тези магазини в музеите и галериите се превръщат в абсолютен хит. Продаваните артикули често са на високи цени, но са много интересни. А тази дейност подпомага и финансово самите културни институции.

Редактор: Цветина Петрова

