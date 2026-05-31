Израел умишлено прави Южен Ливан негоден за живеене. Това заяви министър-председателят на страната след поредното активизиране на военната операция на Израел. Според Науаф Салам израелската армия прилага "тактиката на изгорената земя". Целенасочено се унищожават населените места и инфраструктурата, за да няма къде да се завърнат избягалите от бойните действия.

Ден по-рано премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обяви, че армията е навлязла по-дълбоко на ливанска територия. Според Салам израелците прилагат колективно наказание срещу всеки, живеещ в Южен Ливан, под предлог, че се борят с „Хизбула“.

Израелски удар край Бейрут уби жена и две деца

Откакто проиранската групировка въвлече Ливан във войната през март, са убити над 3300 души и са разрушени хиляди сгради.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка